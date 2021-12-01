В Тюменском районе дорогу к ФАПу расчистили после обращения в ЦУР

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель с. Чикча Тюменского района оставил жалобу в соцсетях - дорога к фельдшерско-акушерскому пункту завалена снегом. ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал ее и передал сообщение в районную администрацию.

В течение суток службы расчистили дорогу возле ФАПа.

В ЦУР напоминают, что есть несколько способов сообщить о проблеме: в обсуждениях группы ЦУР Тюменской области; через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"; сайт: https://www.gosuslugi.ru/10091/1; IOS: vk.cc/bXj0y9; Android: vk.cc/bXmnt5.