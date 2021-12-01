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В Тюменской области наряды полиции, дружинники и казаки будут следить за порядком в новогодние праздники

Общество, 11:27 29 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция Тюменской области на период новогодних праздников переходит на усиленный вариант несения службы. Для контроля за проведением уличных гуляний, утренников у елок, мероприятий в парках и скверах города и районах области привлечены дополнительные силы.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Для охраны общественного порядка в местах массового скопления граждан привлечены добровольные народные дружины, отряды казаков. Совместно с сотрудниками полиции они войдут в состав нарядов наружной службы, которые отправятся к местам проведения праздничных мероприятий. Задача отрядов - контролировать ход мероприятий, профилактировать возможные правонарушения.

Экипажи ГИБДД будут нести службу на дорогах города и области, выявлять автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, и тех, кто превышает скоростной режим, нарушает ПДД.

Полицейские призывают жителей Тюменской области к бдительности, в случае происшествий звонить по телефонам 103 или 03.

Анжела Лебедева

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# новогодние каникулы , полиция , УМВД России по Тюменской области

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