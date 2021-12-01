Контрафактную одежду на 50 миллионов рублей задержали тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Крупнейшую партию контрафакта в 2021 году задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Фура, груженная контрафактным товаром, следовала в Самару. До места назначения не доехали более 10 тыс. спортивных костюмов, брюк, футболок и курток от предпринимателей из Казахстана. При досмотре транспортного средства сотрудники таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Armani, Puma, Reebok, Adidas и Nike.

Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб составил в 50 млн рублей.

Все собранные материалы переданы в полицию.