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Контрафактную одежду на 50 миллионов рублей задержали тюменские таможенники

Происшествия, 15:47 29 декабря 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Крупнейшую партию контрафакта в 2021 году задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Фура, груженная контрафактным товаром, следовала в Самару. До места назначения не доехали более 10 тыс. спортивных костюмов, брюк, футболок и курток от предпринимателей из Казахстана. При досмотре транспортного средства сотрудники таможни обнаружили контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Armani, Puma, Reebok, Adidas и Nike.

Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей. Ущерб составил в 50 млн рублей.

Все собранные материалы переданы в полицию.

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