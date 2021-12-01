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Тюменца, обвиняемого в убийстве 17-летней подруги, оставили под стражей

Происшествия, 17:19 29 декабря 2021

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

Молодого человека, обвиняемого в убийстве своей девушки, оставили под стражей.

Ленинский районный суд Тюмени продлил ему срок содержания в СИЗО до 30 января 2022 года, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В мае 2021 года между молодым человеком и его 17-летней подругой произошел конфликт, в результате которого девушка упала с высоты четвертого этажа. Она получила множественные повреждения и умерла в машине скорой помощи.

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