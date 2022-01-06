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Об особенностях экспресс-теста на коронавирус рассказали в Роспотребнадзоре

Общество, 17:00 06 января 2022

пресс-служба правительства ЯНАО | Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Что такое экспресс-тест на COVID-19, где и кому его делают, пояснили специалисты Роспотребнадзора. Его ключевое преимущество — быстрое применение с минимальной подготовкой.

Экспресс-тестирование — это способ диагностики коронавируса методом иммунохроматографического анализа. Он основан на реакции между антигеном и соответствующим ему антителом в биологическом материале человека.

Результат становится известен в течение 15–20 минут, однако специалисты предупреждают, что у таких тестов невысокая чувствительность. Если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие.

"Экспресс тесты могут применяться для выявления коронавирусной инфекции при назначении тестирования медицинским работником", — отмечают эксперты.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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