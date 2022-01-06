Об особенностях экспресс-теста на коронавирус рассказали в Роспотребнадзоре
Что такое экспресс-тест на COVID-19, где и кому его делают, пояснили специалисты Роспотребнадзора. Его ключевое преимущество — быстрое применение с минимальной подготовкой.
Экспресс-тестирование — это способ диагностики коронавируса методом иммунохроматографического анализа. Он основан на реакции между антигеном и соответствующим ему антителом в биологическом материале человека.
Результат становится известен в течение 15–20 минут, однако специалисты предупреждают, что у таких тестов невысокая чувствительность. Если вируса еще мало, экспресс-тест может не показать его наличие.
"Экспресс тесты могут применяться для выявления коронавирусной инфекции при назначении тестирования медицинским работником", — отмечают эксперты.