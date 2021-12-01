Грабитель с ножом отобрал у молодого тюменца телефон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в вооруженном разбое задержали полицейские в Тюмени. Угрожая ножом, тюменец забрал у прохожего мобильный телефон. Ущерб составил 12 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

20-летний потерпевший пояснил полицейским, что ночью на улице к нему подошел неизвестный и стал провоцировать на конфликт. Злоумышленник достал нож и потребовал отдать телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения. Он рассказал полицейским, что испытывает финансовые трудности и поэтому решился на преступление. Вырученные деньги он планировал потратить на личные нужды. Телефон возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.