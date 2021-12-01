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Тюменцы смогут посмотреть фильм "Счастье есть" на онлайн-площадках и в соцсетях

Общество, 17:43 30 декабря 2021

сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Новый короткометражный фильм "Счастье есть" покажут тюменцам 31 декабря, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.

"Ребята из тюменской кинокомпании REC72 покажут киноленту о взаимоотношении двух поколений и о том, как важно взаимопонимание и время, проведенное рядом с близкими и любимыми", — рассказали в организации.

По сюжету бабушка и внук планируют вместе встречать Новый год, но маленькая ссора портит праздничное настроение. Этим фильмом авторы хотят рассказать о важности взаимопонимания, времяпровождения с близкими, показать пути решения подобных конфликтных ситуаций.

Хронометраж фильма составляет 12 минут. Кинолента будет представлена на онлайн-площадках и в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, видеохостинге YouTube. Над созданием картины трудились 27 школьников-активистов.

"Мы проделали большую работу. Наши актеры — простые ребята от 12 до 18 лет, которые в дальнейшем хотели бы связать свою жизнь с кино. Я думаю, это станет для нас всех интересным опытом, а для зрителей — поучительной историей", — поделился режиссер фильма, представитель тюменской кинокомпании REC72 Иван Паламар.

Возрастное ограничение: 16+.

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# кино , Российское движение школьников , фильмы

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