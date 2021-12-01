Тюменцы смогут посмотреть фильм "Счастье есть" на онлайн-площадках и в соцсетях
Новый короткометражный фильм "Счастье есть" покажут тюменцам 31 декабря, сообщает региональное отделение Российского движения школьников.
"Ребята из тюменской кинокомпании REC72 покажут киноленту о взаимоотношении двух поколений и о том, как важно взаимопонимание и время, проведенное рядом с близкими и любимыми", — рассказали в организации.
По сюжету бабушка и внук планируют вместе встречать Новый год, но маленькая ссора портит праздничное настроение. Этим фильмом авторы хотят рассказать о важности взаимопонимания, времяпровождения с близкими, показать пути решения подобных конфликтных ситуаций.
Хронометраж фильма составляет 12 минут. Кинолента будет представлена на онлайн-площадках и в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, видеохостинге YouTube. Над созданием картины трудились 27 школьников-активистов.
"Мы проделали большую работу. Наши актеры — простые ребята от 12 до 18 лет, которые в дальнейшем хотели бы связать свою жизнь с кино. Я думаю, это станет для нас всех интересным опытом, а для зрителей — поучительной историей", — поделился режиссер фильма, представитель тюменской кинокомпании REC72 Иван Паламар.
Возрастное ограничение: 16+.