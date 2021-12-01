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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За работу в праздники медики получат специальные выплаты в двойном размере

Общество, 12:01 31 декабря 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи, средний и младший медперсонал, водители машин скорой помощи и сотрудники стационарных социальных организаций, работающие с коронавирусом, продолжат получать специальные выплаты в 2022 году. За работу во время новогодних праздников медицинские и социальные работники получат такие выплаты в двойном размере, сообщает телеграм-канал правительства России.

На эти цели выделят более 128,5 млрд рублей. Также почти 3,5 млрд рублей пойдут на предоставление в 2022 году страховых выплат медработникам. Они назначаются в случае, если медик сам пострадает при оказании помощи пациенту с коронавирусом.

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# выплаты , медики

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