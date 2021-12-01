Новогодний стол с фермерскими продуктами: тюменские производители осваивают маркетплейс Свое Родное

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Платформа Россельхозбанка Свое Родное за год работы уже продемонстрировала востребованность на рынке — к проекту подключились тысячи фермеров по всей России, а виртуальные корзины наполняют натуральной и полезной едой миллионы покупателей. Производители из Тюменской области также активно осваивают площадку — на сегодняшний день здесь представлено более 50 местных сельхозпроизводителей с 450 товарами.

Особую актуальность площадка приобретает в преддверии Нового года, ведь в этот праздник к столу хочется подать самое полезное и вкусное. И тюменские аграрии готовы удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Так, к новогоднему столу на Своем Родном "Рыбное подворье" предлагает рыбные деликатесы. В цехах аквафермы, расположенных в Червишево, выращивают стерлядь и осетра в чистейшей артезианской воде. В этой рыбе нет консервантов, ее кормят только натуральными кормами, а от вылова до клиента проходит не больше двух часов.

Ремесленные сыроварни на своих витринах представляют сыры из натурального коровьего и козьего молока. Среди производителей — команда сыроварни "Siньор Джованни", основанная подающим надежды молодым инженером Семеном Качуром. "Появление маркетплейса Свое Родное стало для нас возможностью бесплатно получить дополнительное представительство в сети и отличным подспорьем для традиционных каналов сбыта", — отмечает основатель сыроварни. Особым успехом у тюменцев пользуется сыр халуми, являющийся абсолютным хитом продаж производителя.

На Своем Родном покупатели найдут и необычные идеи подарков на Новый год от пчеловодов из Тюменской области. "Своя пасека" Минхаировых в Ярковском районе производит различные сорта меда — от привычного разнотравья до темного падевого. Главе семьи удалось увлечь своим хобби жену и сына, и теперь они вместе производят экологически чистый продукт в привлекательных подарочных наборах с местным колоритом. В наборе помимо классического меда и меда с орехами приятным бонусом для покупателей станет свеча ручной работы из вощины. "Я горжусь своей работой и своими трудолюбивыми пчелами, которые делают вкусный мед высокого качества. Фермерский труд нелегок, но это мое призвание, и я искренне хочу, чтобы вкус тюменского меда знали по всей России. Ведь это свое, родное", — рассказал Руслан Минхаиров.

Еще один разместившийся на маркетплейсе Свое Родное производитель из Тюмени – "Хлеб да мясо". Компания гордится своей философией, основой которой служат вкус продукта и его польза в сочетании с заботой о каждом покупателе. Предприятие предлагает широкий ассортимент натуральной продукции — от полуфабрикатов ручной работы до отдельного меню готовых блюд. Последние могут идеально вписаться в теплый домашний праздничный ужин.

Открыть виртуальный магазин и найти своего покупателя онлайн благодаря маркетплейсу Свое Родное может любой фермер. А потребителям площадка помогает дополнить свой рацион вкусными и полезными продуктами с сайта svoe-rodnoe.ru.