Какие правила действуют на удаленной работе, рассказал тюменский юрист

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С согласия работодателя работать из дома может кто угодно. Нужно только заключить письменное дополнительное соглашение. Об этом "Вслух.ру" сообщил тюменский юрист Федор Ушаков. Напомним, с 1 января 2020 года в России начал действовать закон о регулировании дистанционной работы.

Мера была вынужденная, из-за пандемии. Предприятия, которые могли организовать деятельность удаленно, сделали это.

Зарплата остается той же, если у сотрудника те же режим и нагрузка. А вот увольнение происходит по другим критериям.

По словам Федора Ушакова, на удаленке как такового рабочего места нет, поэтому основанием становится то, что работник в течение двух дней подряд не выходит на связь.