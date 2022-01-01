  • 1 января 20221.01.2022суббота
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Какие правила действуют на удаленной работе, рассказал тюменский юрист

Общество, 18:48 01 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С согласия работодателя работать из дома может кто угодно. Нужно только заключить письменное дополнительное соглашение. Об этом "Вслух.ру" сообщил тюменский юрист Федор Ушаков. Напомним, с 1 января 2020 года в России начал действовать закон о регулировании дистанционной работы.

Мера была вынужденная, из-за пандемии. Предприятия, которые могли организовать деятельность удаленно, сделали это.

Зарплата остается той же, если у сотрудника те же режим и нагрузка. А вот увольнение происходит по другим критериям.

По словам Федора Ушакова, на удаленке как такового рабочего места нет, поэтому основанием становится то, что работник в течение двух дней подряд не выходит на связь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# удаленная работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:14 01.01.2022Тюменцам с блогами о бизнесе и спорте предлагают поучаствовать во всероссийском конкурсе
18:48 01.01.2022Какие правила действуют на удаленной работе, рассказал тюменский юрист
18:17 01.01.2022Тюменцев просят правильно утилизировать остатки еды, чтобы избежать засоров
17:47 01.01.2022Чаи и напитки на травах лучше всего согревают и бодрят зимой, считает специалист