Александр Большунов и Татьяна Сорина стали призерами масс-старта "Тур де Ски"

| Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Александр Большунов завоевал "серебро" в масс-старте на 15 км в этапе гонки "Тур де Ски" в Оберстдорфе (Германия).

Инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии старший лейтенант Александр Большунов завоевал награду в свой день рождения - ему исполнилось 25 лет, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Первым финишировал норвежец Йоханнес Клебо, который преодолел дистанцию за 32 минуты 26,4 секунды. Офицер Росгвардии, на протяжении долгого времени возглавлявший сложнейшую гонку, к сожалению, уступил норвежцу всего 3,4 секунды. Замкнул тройку лучших еще один представитель Норвегии - Шур Рёте (+4,0 секунды).

Еще одна спортсменка Уральского округа Росгвардии, инструктор по спорту лейтенант Татьяна Сорина достойно выступила в общем старте свободным стилем на 10 км в рамках многодневки "Тур де Ски". Татьяна замкнула тройку лидеров, уступив победителю лишь 0,8 секунды. Первой финишировала американка Джессика Диггинс, ее время 21 мин 30,8 секунды, второй стала представительница Швеции Фрида Карлссон (+0,5 секунды).