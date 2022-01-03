Для моногоспиталя в Боровском закупили десять концентраторов кислорода

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Десять кислородных концентраторов для лечения больных с COVID-19 и другими заболеваниями дыхательных путей закупили для моногоспитали, действующего на базе Боровской участковой больницы Тюменского района. Аппараты производят кислород из обычного воздуха, сообщает областной департамент здравоохранения.

Концентраторы предназначены для пациентов с низкой сатурацией, нуждающихся в кислородотерапии, с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Также они необходимы больным в период восстановления после операций и перенесенных тяжелых заболеваний.

По словам главного врача областной больницы №19 Миграна Мартиросяна, использование этого оборудования позволяет сократить сроки госпитализации и ускорить процесс выздоровления пациентов с заболеваниями легких.

Субсидия на приобретение кислородных концентраторов выделена из областного бюджета в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения".