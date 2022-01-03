Более 4,5 тысяч тюменцев стали жертвами кибермошенников в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 606 тюменцев стали жертвами кибермошенников в январе-ноябре 2021 года. В 2020 году этот показатель был на 9,3% выше, пишет "Тюменская область сегодня".

Наиболее частыми преступлениями стали телефонные и интернет-мошенничества. В общей сложности преступники похитили у тюменцев 425 млн рублей.

По словам специалистов областного управления УМВД России, чаще других встречаются несанкционированное снятие денег и звонок от лжесотрудника банка. С помощью современных технологий мошенники меняют номер, а на экране телефона отображается официальный телефон того или иного кредитного учреждения.

Также встречаются обманы на сайте объявлений. Мошенники размещают липовые объявления, а затем предлагают покупателю внести предоплату и исчезают. Аналогичные обманы бывают и на сайтах поиска попутчиков.

Кроме того, распространено мошенничество на биржах. Под предлогом получения большого процента от совершения операций, у граждан похищают денежные средства со счета.