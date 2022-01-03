  • 3 января 20223.01.2022понедельник
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 4,5 тысяч тюменцев стали жертвами кибермошенников в 2021 году

Происшествия, 17:34 03 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 тыс. 606 тюменцев стали жертвами кибермошенников в январе-ноябре 2021 года. В 2020 году этот показатель был на 9,3% выше, пишет "Тюменская область сегодня".

Наиболее частыми преступлениями стали телефонные и интернет-мошенничества. В общей сложности преступники похитили у тюменцев 425 млн рублей.

По словам специалистов областного управления УМВД России, чаще других встречаются несанкционированное снятие денег и звонок от лжесотрудника банка. С помощью современных технологий мошенники меняют номер, а на экране телефона отображается официальный телефон того или иного кредитного учреждения.

Также встречаются обманы на сайте объявлений. Мошенники размещают липовые объявления, а затем предлагают покупателю внести предоплату и исчезают. Аналогичные обманы бывают и на сайтах поиска попутчиков.

Кроме того, распространено мошенничество на биржах. Под предлогом получения большого процента от совершения операций, у граждан похищают денежные средства со счета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 03.01.2022Более 4,5 тысяч тюменцев стали жертвами кибермошенников в 2021 году
16:14 02.01.2022В первые дни 2022 года в Тюменской области произошло 12 пожаров
15:41 02.01.2022В новогоднюю ночь медики помогли жителю Тюмени с серьезной травмой
12:48 02.01.2022Тюменские госавтоинспекторы задержали 30 нетрезвых водителей 1 января