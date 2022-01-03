Тюменские медики получили благодарности областной думы

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Благодарственные письма Тюменской областной думы получили медицинские работники из Тюмени, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Секретарь регионального отделения "Единой России", первый зампредседателя облдумы Андрей Артюхов вручил награды медицинскому статистику ОКБ №1 Галине Градковой, медицинскому лабораторному технику Тюменского кардиологического научного центра Ирине Савченко, главврачу центра Юлии Ташкеевой, фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи Ларисе Емельяновой и старшей медсестре ОКБ №1 Анне Плесовских.

Галина Градкова работает в ОКБ №1 почти 40 лет. За это время она прошла путь от прачки до медицинского статистика. Принимала участие во внедрении информационных технологий в практическую деятельность больницы.

Ирина Савченко работает в клинико-диагностической лаборатории Тюменского кардиологического научного центра с 2004 года. Она не только выполняет обязанности старшего медицинского лабораторного техника, но и организует для коллег учебные семинары.

Юлия Ташкеева совмещает должность главврача Тюменского кардиологического научного центра с обязанностями врача-кардиолога, ведет прием пациентов по наиболее сложным вопросам диагностики, лечения и реабилитации. Активно занимается и научной деятельностью.

Лариса Емельянова работает на станции скорой медицинской помощи с 1980 года. Ее путь начался с фельдшера выездной бригады. С 2005 года работает фельдшером по приему входящих вызовов и передаче их выездным бригадам. За верность профессии награждена медалью "Ветеран скорой медицинской помощи".

Анна Плесовских начала свою трудовую деятельность в ОКБ №1 в 1989 году санитаркой гематологического отделения, в 1991 году стала медицинской сестрой. В должности старшей медсестры трудится уже 18 лет.

"Медицинские работники достойно выполняют свой долг даже в самое непростое время. Областные награды — это признательность за высокий профессионализм, верность избранному делу, милосердие, умение действовать в самых сложных ситуациях. Ваш труд заслуживает особого внимания", – отметил Андрей Артюхов.