В Тюмени двух водителей оштрафовали за нарушения после публикаций в соцсетях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летний тюменец на "Кia" и 46-летний бизнесмен на "БМВХ5" наказаны за нарушения ПДД. Видеоролики, зафиксировавшие проступки водителей, были размещены неравнодушными горожанами в социальных сетях, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Сотрудники полка ДПС ГИБДД установили нарушителей и привлекли их к административной ответственности.

23-летний водитель автомобиля "Кia" без номеров оштрафован на 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО, на 500 рублей за незаконную тонировку, на 1 тыс. рублей за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Ранее он уже получил предписание об устранении тонировки, штраф в размере 5 тыс. рублей выписан за выезд на встречную полосу. Молодой человек пояснил, что не ставит автомобиль на учет из-за продажи.

На 5,5 тыс. оштрафован 46-летний тюменский бизнесмен за повторный проезд на красный сигнал светофора и нарушение требований дорожных знаков.

В ГИБДД отметили, что продолжат пресекать нарушения ПДД, зафиксированные участниками дорожного движения и размещенные в социальных сетях или направленные в Госавтоинспекцию.