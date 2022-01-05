В Тюменской области продолжается прирост населения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 млн 551,3 тыс. человек проживают в Тюменской области по последним данным Тюменьстата на 1 октября 2021 года. Это на 9,2 тыс. больше, чем годом ранее.

Как сообщает "Вслух.ру", в январе-сентябре 2021 года в регион официально переехали 41 тыс. 845 человек (37 тыс. 552 человек за аналогичный период 2020 года), в том числе из других регионов России - 35 тыс. 998 человек (32 тыс. 501 человек), из стран СНГ - 5 тыс. 562 человека (4 тыс. 716 человек), из дальнего зарубежья – 285 человек (335).

За этот же период в области родились 13 тыс. 763 ребенка (13 тыс. 872 годом ранее). По наблюдениям ЗАГСов Тюмени и области, в числе популярных имен для новорожденных София, Виктория, Анна, Александр, Артем.

Напомним, в Тюмени в ближайшие три года прогнозируют прирост населения на 50 тыс. человек - до 878,4 тыс.