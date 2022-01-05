Володин призывает в максимально короткие сроки ужесточить наказание для педофилов

Максимально жесткие меры наказания в отношении педофилов должны быть приняты в России в короткие сроки. Об этом написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале.

После трагедии разыгравшейся в Костроме, когда два педофила, один из которых рецидивист, зверски убили 5-летнюю девочку, руководитель Госдумы призывает страну сделать все возможное, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.

"Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество. Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом", - сказал Володин.

Он добавил, что вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН и пообещал информировать общество о ходе работы.

Напомним, по данным СК РФ, 4 января 2022 года девочка вышла на ул. Северной Правды города Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Незамедлительно были организованы поиски девочки, в которых принимали участие следователи и криминалисты СУ СК России по Костромской области, сотрудники полиции, добровольцы отряда "Лиза Алерт".

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий города Костромы.

В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В 2021 году Россию потрясла новость о пропаже 9-летней Насти Муравьевой в Тюмени. Ребенка искали всем миром, тело обнаружили спустя продолжительное время, затем задержали убийцу ребенка.