В Тюмени обвиняемому в убийстве Насти Муравьевой определят меру пресечения

Тюменский облсуд Тюменский облсуд

Далее в сюжете Тюменский суд отправил Виталия Бережного в СИЗО на два месяца

Судебное заседание по материалам об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой Виталия Бережного началось в Ленинском районном суде Тюмени в 14 часов 15 минут 27 августа.

40-летнему уроженцу Сургута обвинение в убийстве девочки предъявлено 26 августа. Следователи СК РФ подготовили ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.