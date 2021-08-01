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В Тюмени обвиняемому в убийстве Насти Муравьевой определят меру пресечения

Происшествия, 14:52 27 августа 2021

Тюменский облсуд

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Судебное заседание по материалам об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой Виталия Бережного началось в Ленинском районном суде Тюмени в 14 часов 15 минут 27 августа.

40-летнему уроженцу Сургута обвинение в убийстве девочки предъявлено 26 августа. Следователи СК РФ подготовили ходатайство перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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# Тюменский областной суд

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