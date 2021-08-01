Тюменский суд отправил Виталия Бережного в СИЗО на два месяца

| Фото: Тюменский областной суд | Фото: Тюменский областной суд

Обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой Виталия Бережного определили в СИЗО на два месяца, до 25 октября. Такое решение принял Ленинский районный суд Тюмени 27 августа.

Судебное заседание по материалам об избрании меры пресечения в отношении Бережного проходило по ходатайству СК РФ.

Напомним, 40-летнему уроженцу Сургута обвинение в убийстве девочки предъявлено 26 августа.

Судебное следствие по уголовному делу об убийстве несовершеннолетней будет проходить в закрытом режиме, пояснили в суде.

Как стало известно из материалов предварительного расследования, ранее Бережной проживал в Сургуте и служил в правоохранительных органах. Потом уволился и несколько лет назад переехал в Тюмень, где работал мебельщиком.

Напомним, 8-летняя Настя пропала 30 июня, а ее останки нашли 19 августа.

Следственная бригада из СК России вместе с тюменскими коллегами провела обыски в квартире подозреваемого и нашла ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка.

Подозреваемый сознался в совершенном преступлении.