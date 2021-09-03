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Тюменские оперативники получили награды за раскрытие убийства Насти Муравьевой

Общество, 13:48 03 сентября 2021

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Сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и пятерым оперативникам из Тюменской области вручены ведомственные награды за раскрытие резонансного, особо тяжкого преступления - убийство 8-летней Насти Муравьевой. Награды вручил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев 3 сентября, сообщает МВД России.

Колокольцев подчеркнул, что розыск преступника был поручен лучшим тюменским полицейским. В помощь им из Москвы были откомандированы высококвалифицированные специалисты Главного управления уголовного розыска МВД России, имеющие большой опыт раскрытия тяжких деяний.

"Оперативники действовали в лучших традициях отечественной школы уголовного розыска и продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства", - сказал он.

Медалью МВД России И. Д. Путилина награждены: старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России полковник полиции; старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Тюменской области майор полиции; начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Тюмени подполковник полиции.

Наградным оружием – пистолетом Макарова: старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД России полковник полиции; заместитель начальника УУР УМВД России по Тюменской области полковник полиции.

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# МВД России , полиция , розыск

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