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В Тюмени суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав матери и отца погибшей Насти Муравьевой

Происшествия, 11:53 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопрос о лишении родительских прав матери и отца погибшей Насти Муравьевой будет решать Ленинский районный суд Тюмени. Первое заседание начнется 14 сентября в 11 часов, сообщает областной суд.

С иском в суд обратился отдел по опеке, попечительству и охране прав детства Тюмени и Тюменского района. Заявители просят суд лишить родительских прав Гузель Муравьеву в отношении несовершеннолетних брата и сестры Насти.

"Основанием для обращения послужило уклонение гражданки Муравьевой от выполнения родительских обязанностей. Из иска следует, что она не заботиться о здоровье детей, их нравственном воспитании, физическом и духовном развитии, судьбой несовершеннолетних не интересуется", - рассказали в суде.

В отношении отца Сергея Муравьева орган опеки подал ходатайство по аналогичным обстоятельствам.

Напомним, 8-летняя Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. Она ушла из дома на ул. Судостроителей в Тюмени и не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Тело ребенка было обнаружено 19 августа. Обвиняемого в убийстве ребенка Виталия Бережного определили в СИЗО на два месяца, до 25 октября.

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# лишение родительских прав , опека , суд

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