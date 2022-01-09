Тюменские моржи поспорят за награды чемпионата мира

| Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" во Вконтакте | Фото: "АквАйСпорт-Тюмень" во Вконтакте

Моржи Тюменской области готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Петрозаводске с 21 по 26 марта.

На базе клубов зимнего плавания региона будет сформирована команда из 20-25 человек. В ноябре прошлого года в центре закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" прошел отбор кандидатов в сборную. В ближайшее время их ждут интенсивные тренировки в бассейне и проруби. В начале марта в Тобольске состоятся контрольные соревнования, по итогам которых и будет определен окончательный состав команды.

Чемпионат мира в Петрозаводске станет вторым домашним чемпионатом для любителей зимнего плавания России. В 2016 году мировое первенство принимала Тюмень. Заплывы будут проходить в 25-метровом бассейне на Онежском озере, причем вместо восьми предполагается подготовить десять дорожек.

Впервые время заплывов будет отсекаться с использованием электронной системы финиша, как это предусмотрено в соревнованиях по обычному плаванию. А для успешного проведения соревнований организаторы обновили систему хронометража. Теперь команды стартера и стартовый звуковой сигнал будут слышны на каждой дорожке.

Внесены изменения и в плавательную программу. Исключены заплывы на 450 метров вольным стилем. Но добавлена к двум эстафетам третья - комбинированная 4х25 метров. В данной эстафете первый этап спортсмены плывут баттерфляем, два следующих этапа - брасом и заключительный этап – вольным стилем.

Всего ожидается участие в чемпионате более тысячи зимних пловцов из 40 стран мира.