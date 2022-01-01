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В Ялуторовском музее рассказывают, чем торговали на ярмарках в прошлые века

Общество, 08:52 10 января 2022

Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский музейный комплекс во ВКонтакте

Выставку "Торговля в уездном городе" открыли в ялуторовском музее "Торговые ряды".

В Ялуторовске в прошлые века проходили четыре сезонные ярмарки: Никольская, Благовещенская, Сретенская и Сергиевская. "Торговцы и мастеровой люд съезжались из разных мест и предлагали свой товар: от оконного стекла, скобяных изделий, деревянной утвари, пестряди до коровьего масла, муки, пряников, патоки и многое другое", - говорят сотрудники музея.

На выставке посетители познакомятся с предметами торговли и получат знания по истории развития торговли в городе.

Вход на выставку бесплатный. Возрастное ограничение: 0+

Телефон для справок: 8 (34535) 3-27-50.

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# выставка , торговля

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