Тюменские медсестры придумали, как снизить риск близорукости у детей
Программу профилактики миопии для детей "Школа близорукости" будут тиражировать по всей Тюменской области. Разработку медсестер Областного офтальмологического диспансера высоко оценили на региональном конкурсе сестринских проектов "От идеи к практике".
Команда среднего медперсонала диспансера под руководством главной медицинской сестры Ирины Мищериной разработала собственную, отличную от врачебной, программу. В нее входят профилактика зависимости подростков от гаджетов, которые создают дополнительную зрительную нагрузку, физкультминутки для глаз на уроках, учет в школьном меню продуктов, которые благотворно сказываются на состоянии органов зрения, сообщает пресс-служба Областного офтальмологического диспансера.
На конкурсе "От идеи к практике" проект "Школа близорукости" стал призером в номинации "Тиражирование проектов". Разработки офтальмологических медсестер предлагаются к обязательному применению как в медучреждениях, так и в образовательных организациях.