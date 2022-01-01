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Тюменские медсестры придумали, как снизить риск близорукости у детей

Общество, 11:52 10 января 2022

пресс-служба ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» | Фото: пресс-служба ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»

Программу профилактики миопии для детей "Школа близорукости" будут тиражировать по всей Тюменской области. Разработку медсестер Областного офтальмологического диспансера высоко оценили на региональном конкурсе сестринских проектов "От идеи к практике".

Команда среднего медперсонала диспансера под руководством главной медицинской сестры Ирины Мищериной разработала собственную, отличную от врачебной, программу. В нее входят профилактика зависимости подростков от гаджетов, которые создают дополнительную зрительную нагрузку, физкультминутки для глаз на уроках, учет в школьном меню продуктов, которые благотворно сказываются на состоянии органов зрения, сообщает пресс-служба Областного офтальмологического диспансера.

На конкурсе "От идеи к практике" проект "Школа близорукости" стал призером в номинации "Тиражирование проектов". Разработки офтальмологических медсестер предлагаются к обязательному применению как в медучреждениях, так и в образовательных организациях.

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# дети , офтальмология

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