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Житель Тюменской области отправился за покупками с чужой банковской картой

Происшествия, 12:14 10 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Полтора года проведет в исправительной колонии житель Тюменской области за кражу с банковского счета. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, уходя из гостей, мужчина по ошибке надел чужую куртку, в кармане которой был кошелек с деньгами и банковскими картами.

Обнаружив кошелек, ранее судимый тюменец забрал себе более 14 тыс. рублей, а затем в с. Памятное Ялуторовского района сделал покупки на 9 тыс. рублей.

В суде свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Отмечается, что по месту подсудимый характеризуется отрицательно. Суд лишил его свободы на один год, шесть месяцев и пять дней.

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# кража , суд

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