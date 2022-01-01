Житель Тюменской области отправился за покупками с чужой банковской картой

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Полтора года проведет в исправительной колонии житель Тюменской области за кражу с банковского счета. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, уходя из гостей, мужчина по ошибке надел чужую куртку, в кармане которой был кошелек с деньгами и банковскими картами.

Обнаружив кошелек, ранее судимый тюменец забрал себе более 14 тыс. рублей, а затем в с. Памятное Ялуторовского района сделал покупки на 9 тыс. рублей.

В суде свою вину мужчина признал и возместил ущерб. Отмечается, что по месту подсудимый характеризуется отрицательно. Суд лишил его свободы на один год, шесть месяцев и пять дней.