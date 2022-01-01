В Тюмени за побег из тюрьмы женщина получила дополнительный срок

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Женщину, которая убежала из колонии-поселения, где отбывала наказание за кражу, осудили за побег в Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В марте 2021 года женщину за кражу отправили в колонию-поселение на один год и шесть месяцев. Ночью 10 сентября она вылезла в окно туалета на втором этаже, а после перелезла через забор, покинув территорию исправительного учреждения. Днем этого же дня злоумышленницу задержали сотрудники колонии в квартире ее знакомых в Тюмени.

Подсудимая вину признала. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев. Отбывать наказание женщину отправят в исправительную колонию общего режима.