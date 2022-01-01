Ялуторовчанка порезала сожителя разбитым фужером

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информация о пациенте с резаными ранами поступила в полицию Ялуторовска от работников больницы. Как выяснил участковый уполномоченный, сожительница порезала мужчину разбитым фужером, сообщает УМВД Тюменской области.

Пара поссорилась на бытовой почве. В ответ на оскорбления сожителя ялуторовчанка разбитым фужером нанесла обидчику удары в плечо и голову. Успокоившись, гражданка вызвала пострадавшему скорую помощь.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.