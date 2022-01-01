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Александр Моор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Губернатор, 09:03 12 января 2022

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в системе государственного контроля, надзора и правозащитной деятельности прокуратура занимает ключевое место. Сотрудники ведомства предупреждают и пресекают правонарушения и преступные проявления, обеспечивают верховенство закона.

Эта работа требует от представителей прокурорского корпуса компетентности, принципиальности и порядочности. Перед современными органами прокуратуры стоят многоплановые задачи, от эффективности выполнения которых зависит поступательное развитие региона и благополучие жителей Тюменской области.

"Уверен, ваш богатый опыт, помноженный на вековые традиции ведомства, верность долгу и ответственность помогут и в дальнейшем достойно выполнять важнейшую государственную миссию - стоять на страже законных прав граждан и интересов государства. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в службе на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , прокуратура

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