Александр Моор поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил сотрудников прокуратуры и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в системе государственного контроля, надзора и правозащитной деятельности прокуратура занимает ключевое место. Сотрудники ведомства предупреждают и пресекают правонарушения и преступные проявления, обеспечивают верховенство закона.

Эта работа требует от представителей прокурорского корпуса компетентности, принципиальности и порядочности. Перед современными органами прокуратуры стоят многоплановые задачи, от эффективности выполнения которых зависит поступательное развитие региона и благополучие жителей Тюменской области.

"Уверен, ваш богатый опыт, помноженный на вековые традиции ведомства, верность долгу и ответственность помогут и в дальнейшем достойно выполнять важнейшую государственную миссию - стоять на страже законных прав граждан и интересов государства. Желаю вам здоровья, счастья, успехов в службе на благо Тюменской области и России!" - сказал Александр Моор.