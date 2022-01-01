Мюзикл "Аленький цветочек" представит в тюменской филармонии Московский театр музыкальной антрепризы

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Детский мюзикл "Аленький цветочек" представит на сцене тюменской филармонии Московский театр музыкальной антрепризы 6 марта, в 12 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Спектакль создан по мотивам сказки С. Аксакова на музыку П.И. Чайковского, А.П. Бородина и русских народных песен. Особенно ценен мюзикл для детей и взрослых, чья жизнь связана с музыкой, отмечают организаторы.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.