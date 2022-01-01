В Ишимском районе аварийный многоквартирник расселят до конца 2025 года

| Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте | Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте

Сроки отселения из многоквартирного дома № 38 по ул. Победы в пос. Заозерном Ишимского района назвали в районной администрации. Вопрос об аварийном доме ранее поступал на прямую линию с губернатором Тюменской области, сообщает администрация.

По результатам обследования межведомственной комиссии при администрации района дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Заключение дано 28 декабря 2020 года.

До 31 декабря 2022 года дом будет включен в реестр непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Отселение из дома произойдет до 31 декабря 2025 года, исходя из сроков муниципальной программы переселения на 2023-2025 года, по распоряжению от 31 декабря 2020 года.