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В Ишимском районе аварийный многоквартирник расселят до конца 2025 года

Общество, 17:21 11 января 2022

администрация Ишимского района ВКонтакте | Фото: администрация Ишимского района ВКонтакте

Сроки отселения из многоквартирного дома № 38 по ул. Победы в пос. Заозерном Ишимского района назвали в районной администрации. Вопрос об аварийном доме ранее поступал на прямую линию с губернатором Тюменской области, сообщает администрация.

По результатам обследования межведомственной комиссии при администрации района дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Заключение дано 28 декабря 2020 года.

До 31 декабря 2022 года дом будет включен в реестр непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Отселение из дома произойдет до 31 декабря 2025 года, исходя из сроков муниципальной программы переселения на 2023-2025 года, по распоряжению от 31 декабря 2020 года.

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# ветхое и аварийное жилье

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