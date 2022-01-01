Музей Николая Кузнецова в тюменской школе № 37 получит новую жизнь

| Фото: с сайта школы № 37 | Фото: с сайта школы № 37

Музей имени советского разведчика Николая Кузнецова в тюменской школе № 37 получит новую жизнь. Инициативу педагогов и родителей учеников о развитии музея поддержал депутат Юрий Баранчук, сообщает пресс-служба областной думы.

"В школе много лет чтут память героя, - сообщил он. - В своё время имя Николая Кузнецова носила местная пионерская организация. Сейчас учебное заведение официально названо в честь известного земляка".

По словам заместителя директора школы по воспитательной работе Юлии Говзич, работа по созданию музея начнется не с нуля.

"У нас есть музейная комната, - пояснила она. – Собрано немало материалов о герое. Пионерская дружина школы в свое время носила имя Николая Кузнецова. Поэтому на стендах много информации о его жизни и подвиге".

День 27 июля 2021 года стал особым для школы — 110 лет со дня рождения легендарного советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова. В честь этого события около бюста героя Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области организовал и провел митинг, в котором приняли участие ребята четвертого отряда школы № 37. В рамках областного информационно-просветительского проекта "Мы – потомки героев!" для детей 1-3 отрядов была организована экскурсия в школьную музейную комнату "110 лет со дня рождения Н. И. Кузнецова, советского разведчика и партизана".

"Нам хранить память о наших героях! Мы должны знать о тех, кто отдал жизни ради нас, - сказала Юлия Говзич. – У нас проходит конкурс "Парта героя", ребята пишут сочинения, выступают с сообщениями".

Также в планах педагогов школы № 37 открыть в стенах музея уголок воинов-интернационалистов.

"У нас на школе есть мемориальная доска о наших выпускниках, погибших в Афганистане, - рассказала Юлия Говзич. - Мы хотим оформить уголок воинов-интернационалистов, потомков героев, продолжателей их подвигов".

Борис Олейник