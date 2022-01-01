Михаил Мурашко: ревакцинация "Спутником лайт" защищает от омикрон-штамма

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Ревакцинация пациентов "Спутником лайт" дает хорошую вирусную нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон". Об этом заявил глава минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

"На сегодняшний день уже почти 11 миллионов граждан воспользовались возможностью ревакцинации и получили вакцину "Спутник Лайт", которая, я уже говорил, показывает наилучшую эффективность, среди лиц старше 60 лет — это 53%. Поэтому, мы видим, сегодня у нас уже есть механизмы влияния, главное — ими воспользоваться своевременно", — заявил Михаил Мурашко.

Он сообщил, что в России в новогодние праздники вакцинировались 759 тысяч человек и отметил, что по стране достаточно вакцин и прививочных пунктов.