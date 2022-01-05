В Тюменской области отметили миллион вакцинаций

Один миллион вакцинаций сделали в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

В число привившихся входят в основном те, кто поставил вакцину впервые, но есть и те, кто обратился за ревакцинацией.

"Миллионную вакцинацию сделал 67-летний тюменец Николай Змановский. Прививку пенсионеру поставили в городской поликлинике № 1. Это событие заслуживает того, чтобы его отметить, - отметил губернатор. - Поэтому мы вручили Николаю Николаевичу путевку на двоих человек в санаторий "Красная гвоздика".

Глава региона выразил признательность жителям области за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.