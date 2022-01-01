В Тюмени открыт кастинг в театральную студию "Мари Vanna" для тех, кому 55+

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

20 жителей Тюмени в возрасте 55+ отберут по итогам кастинга в театральную студию "Мари Vanna" 19 и 20 января. На площадке молодежного театрального центра "Космос" будет реализован проект Любови Климентьевой, которая выиграла грант Всероссийского конкурса "Молоды душой" на создание мобильного театра старшего поколения.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор отметила, что тем, кто придет на кастинг, нужно рассказать о себе, ответить на вопросы режиссера. Набранные актеры станут участниками веселой пьесы о жизни старшего поколения.

"Те, кто войдет в состав студии, бесплатно пройдут обучение у экспертов по актерскому мастерству, постановке голоса, импровизации, сценическому движению и другим направлениям. Планируется, что в дальнейшем труппа отправится гастролировать по региону с благотворительными спектаклями и участвовать в театральных фестивалях", - говорит она.

От организаторов Всероссийского конкурса по поддержке социальных проектов "Молоды душой" тюменка Любовь Климентьева получила 100 тыс. рублей на реализацию проекта театральной студии.

Регистрация на кастинг 19 января здесь, 20 января - по ссылке.

из личного архива Любови Климентьевой из личного архива Любови Климентьевой

Добавим, автор проекта создания театральной студии для тюменцев старше 55 лет является резидентом проекта "Штаб-квартира серебряного добровольчества". Любовь Климентьева занимается волонтерской деятельностью пять лет. Она танцует, читает стихи, снимается в роликах с социальной тематикой и исполняет роли в театральных постановках современных режиссеров.

Анжела Лебедева