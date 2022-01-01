Евгений Заболотный - лидер внимания СМИ Урала среди представительных органов власти

Фото: duma.tyumen-city.ru Фото: duma.tyumen-city.ru

Евгений Заболотный занял первое место среди председателей дум в рейтинге первых лиц столиц субъектов Уральского федерального округа по итогам 2021 года. Исследования провела компания "Медиалогия".

При общении с журналистами председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный много рассказывал о работе тюменского депутатского корпуса.

Среди основных событий можно отметить исполнение народными избранниками наказов жителей, подготовка к празднованию Дня Победы и встречи с ветеранами, а также награждение медицинских работников нагрудными знаками "За заслуги перед городом Тюменью".

Сообщалось также и о деятельности председателя гордумы в составе российской делегации в Конгрессе Совета Европы.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 71 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Период исследования: январь - декабрь 2021 года.