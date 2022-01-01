В Тюменской области следователи проверяют обстоятельства высадки ребенка из автобуса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о том, что кондуктор маршрута №100 в мороз высадил из автобуса девочку, проверяют следователи.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, по имеющейся информации ситуация возникла из-за несработавшего проездного билета в пос. Московский Тюменского района.

Следователи установят причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.