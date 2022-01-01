  • 13 января 202213.01.2022четверг
  • USD74,5277
    EUR84,6709
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области следователи проверяют обстоятельства высадки ребенка из автобуса

Общество, 14:37 13 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о том, что кондуктор маршрута №100 в мороз высадил из автобуса девочку, проверяют следователи.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, по имеющейся информации ситуация возникла из-за несработавшего проездного билета в пос. Московский Тюменского района.

Следователи установят причины и условия, способствовавшие произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 13.01.2022В Тюмени вынесут приговор водителю "Газели", устроившему ДТП с двумя погибшими
14:37 13.01.2022В Тюменской области следователи проверяют обстоятельства высадки ребенка из автобуса
14:26 13.01.2022Тюменский священнослужитель рассказал, как в России возник Старый Новый год
14:16 13.01.20227 тыс. 877 человек болеют ОРВИ и пневмониями в Ишиме и Ишимском районе