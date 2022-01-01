Тоболяк купил билет на самолет через сайт-двойник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенника, обманувшего жителя Тобольска, разыскивают полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.

49-летний мужчина нашел через интернет подходящую вакансию в крупной энергетической компании. Связавшись с работодателем, ему рассказали об условиях работы, льготах и зарплате. Для приезда в офис, мужчине отправили ссылку для оформления билета на самолет за 13 тыс. рублей. Но сайт оказался двойником подлинного. После оплаты, мужчине вновь позвонил работодатель и объяснил, что оплаченные им деньги за билет якобы ушли на погашение его долгов и нужно доплатить. Тоболяк понял, что его вводят в заблуждение и прервал общение.

По данному факту возбуждено уголовное дело.