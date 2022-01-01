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Жительницу Сладковского района осудили за кражу и попытку грабежа

Происшествия, 12:11 14 января 2022

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, виновную в краже и покушении на грабеж, осудили в Сладковском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В апреле прошлого года женщина похитила из квартиры знакомой телефон за 6,5 тыс. рублей. В августе того же года она на улице встретила другую знакомую и стала требовать у нее полученную пенсию. Подсудимая схватила жертву за волосы и избила. После чего забрала деньги.

В суде подсудимая вину признала частично: телефон взяла попользоваться и вернула сотрудникам полиции. Вторую потерпевшую не избивала, а поднял с асфальта после того, как та упала.

Суд критически отнесся к показаниям подсудимой и приговорил к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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# грабеж , кража

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