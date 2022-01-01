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Евгений Заболотный: работника прокуратуры жители воспринимают как последнюю инстанцию

Политика, 13:57 14 января 2022

https://duma.tyumen-city.ru | Фото: https://duma.tyumen-city.ru

Около 6 тыс. 500 обращений поступило в прокуратуру Тюмени в 2021 году. Это говорит о высоком доверии тюменцев к ее работе. Об этом председатель гордумы Евгений Заболотный рассказал, поздравляя работников прокуратуры города с профессиональным праздником и 300-летием надзорного ведомства.

В торжественной обстановке Евгений Заболотный отметил заслуги помощника прокурора Тюмени Дениса Оларя и главного специалиста прокуратуры города Марины Курц, а также вручил им благодарственные письма.

Председатель Тюменской городской думы поздравил всех работников прокуратуры с праздником, пожелал им крепкого здоровья и профессиональных успехов.

"Порой работника прокуратуры воспринимают как последнюю инстанцию в решении вопросов, - считает Евгений Заболотный. – Радует регулярное и конструктивное взаимодействие прокуратуры города с думой в совершенствовании нормативно-правовой базы, доработке документов, подготовке заседаний думы и деятельности депутатов".

По его мнению, эта совместная работа позволяет принимать решения в интересах жителей областного центра.

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# гордума , Евгений Заболотный , прокуратура

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