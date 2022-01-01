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В Сладковском районе родились Теона, Доминика и Малика

Общество, 18:11 14 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жасмин, Теона, Доминика, Малика родились в Сладковском районе в 2021 году.

Всего появились на свет 43 мальчика и 33 девочки, сообщает администрация муниципалитета.

Необычным в 2021 году стало то, что в именах девочек практически нет повторений. Жасмин, Ксения, Теона, Юлия, Доминика, Аделина, Виктория, Кира, Ульяна, Валерия, Мирослава, Александра, Милана, Ева, Оксана, Малика, Анна, Вероника, Кристина, Дарья – такие давали своим новорожденным девочкам мамы и папы.

Среди мальчиков уже не первый год наиболее популярно имя Артём. Также распространены имена: Дмитрий и Егор, Фёдор, Роман, Алексей и Евгений. Также сыновей называли и редкими - Эмир, Савелий, Захар, Леонид, Максим, Владимир, Елисей, Глеб, Тамерлан, Илья, Давид.

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# имена , новорожденные , Сладковский район

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