В Сладковском районе родились Теона, Доминика и Малика
Жасмин, Теона, Доминика, Малика родились в Сладковском районе в 2021 году.
Всего появились на свет 43 мальчика и 33 девочки, сообщает администрация муниципалитета.
Необычным в 2021 году стало то, что в именах девочек практически нет повторений. Жасмин, Ксения, Теона, Юлия, Доминика, Аделина, Виктория, Кира, Ульяна, Валерия, Мирослава, Александра, Милана, Ева, Оксана, Малика, Анна, Вероника, Кристина, Дарья – такие давали своим новорожденным девочкам мамы и папы.
Среди мальчиков уже не первый год наиболее популярно имя Артём. Также распространены имена: Дмитрий и Егор, Фёдор, Роман, Алексей и Евгений. Также сыновей называли и редкими - Эмир, Савелий, Захар, Леонид, Максим, Владимир, Елисей, Глеб, Тамерлан, Илья, Давид.