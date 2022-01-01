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Футболисты МФК "Тюмень" выступят на крупных международных соревнованиях

Спорт, 12:14 15 января 2022

Игроки МФК "Тюмень" выступят на ЕВРО-2022 и Кубке Америки. Артем Антошкин, Сергей Абрамович и Иван Милованов вызваны в сборную России по мини-футболу.

После учебно-тренировочного сбора в Москве сборная выступит на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу с 19 января по 6 февраля. Об этом пишет издание "Вслух.ру".

Российские футболисты будут играть в Амстердаме с командами из Словакии, Хорватиии Польши 21, 25 и 29 января соответственно.

Отметим, что МФК "Тюмень" номинирован название лучшего клуба мира по итогам 2021 года, а главный тренер Николай Иванов – на звание лучшего мужского клубного тренера.

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