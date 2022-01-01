Тюменцы, не способные самостоятельно передвигаться из-за заболеваний, имеют право на компенсацию

Более 3 тыс. жителей Тюменской области, получившие или продлившие инвалидность в 2021 году, имеют ограничения к передвижению II и III степени.

Все тюменцы с данными ограничениями, а также после ампутации стопы, голени или бедра, имеют право на получение от Пенсионного фонда РФ компенсации по ОСАГО в размере 50% от ее стоимости до окончания срока инвалидности, пишет издание "АиФ - Западная Сибирь".

Узнать о праве на данную льготу можно в Индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА) в пункте "Заключение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом транспортного средства за счет собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности".

Всю дополнительную информацию по вопросам предоставления компенсации по ОСАГО можно уточнить в отделении Пенсионного фонда РФ по Тюменской области по телефону 8 800-600-01-82.