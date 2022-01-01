Тюменцы украли у транспортной компании металлические ворота
Подозреваемых в краже металлических ворот задержали тюменские оперативники. Как сообщает УМВД региона, в отдел полиции с заявлением обратились представители транспортной компании.
Как выяснилось, вечером с неохраняемой территории организации на ул. Мельзаводской неизвестные сняли с петель ворота. Ущерб составил более семи тысяч рублей.
На месте происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли улики, определили круг подозреваемых и задержали двух ранее судимых за кражи жителей Калининского района.
Безработные подозреваемые пояснили, что планировали сдать похищенное в пункт приема металлолома. Ворота изъяты и будут возвращены законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.