Тюменцы украли у транспортной компании металлические ворота

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в краже металлических ворот задержали тюменские оперативники. Как сообщает УМВД региона, в отдел полиции с заявлением обратились представители транспортной компании.

Как выяснилось, вечером с неохраняемой территории организации на ул. Мельзаводской неизвестные сняли с петель ворота. Ущерб составил более семи тысяч рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска изъяли улики, определили круг подозреваемых и задержали двух ранее судимых за кражи жителей Калининского района.

Безработные подозреваемые пояснили, что планировали сдать похищенное в пункт приема металлолома. Ворота изъяты и будут возвращены законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.