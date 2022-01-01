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Рейс из Тюмени в Ноябрьск задержали из-за снегопада

Общество, 10:42 17 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аэропорт Ноябрьска закрыт для приема и вылета воздушных судов 17 января до 11 часов. Задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании "Ямал" сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Причина - неблагоприятные метеоусловия - сильный снегопад в Ноябрьске, неготовность взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов.

Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует предоставление необходимых услуг пассажирам.

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