Рейс из Тюмени в Ноябрьск задержали из-за снегопада

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аэропорт Ноябрьска закрыт для приема и вылета воздушных судов 17 января до 11 часов. Задерживается прибытие двух воздушных судов авиакомпании "Ямал" сообщением Уфа-Ноябрьск и Тюмень-Ноябрьск, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Причина - неблагоприятные метеоусловия - сильный снегопад в Ноябрьске, неготовность взлетно-посадочной полосы к приему воздушных судов.

Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует предоставление необходимых услуг пассажирам.