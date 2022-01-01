Тюменская биатлонистка Вера Хлызова стала двукратной чемпионкой мира

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Золотую медаль на чемпионате мира международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта завоевала тюменка Вера Хлызова. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

Тюменка выиграла гонку по биатлону на дистанции 10 км, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Это уже вторая победа воспитанницы ДЮСШ "Неге" на нынешнем мировом чемпионате. На днях спортсменка завоевала золото в биатлонном спринте на 6 км и бронзу в лыжных гонках на дистанции 10 км. Вера Хлызова один из главных кандидатов в сборную России на Паралимпийские игры в Пекине.

На чемпионате мира спортсменам предстоят еще несколько стартов: биатлонные и лыжные индивидуальные гонки, лыжные эстафеты.