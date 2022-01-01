36 компаний Тюменской области разместили продукцию на популярных маркетплейсах
36 компаний Тюменской области разместили свою продукцию на популярных маркетплейсах: eBay, Alibaba, Amazon, All.biz, GRT, IndustryStock, Fordaq. Покупателям доступны 5 тысяч тюменских товаров.
Об этом директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков сообщил в своем Instagram.
"На международных электронных площадках можно купить автоматизированные системы от компании "Тюмень прибор", пиломатериалы от ЛПК Тобол, изделия Тобольской косторезной фабрики, тюменские аэрозоли и многое другое", - уточнил он.
Машуков отметил большие плюсы онлайн-торговли для экспортеров - это дает доступ к мировому рынку для любого товара. Подходит для новичков и опытных предпринимателей.
"Услугу по размещению компаний на международных электронных торговых площадках безвозмездно оказывает Центр поддержки экспорта Тюменской области", - добавил он.
Подать заявку можно здесь.
Анжела Лебедева