36 компаний Тюменской области разместили продукцию на популярных маркетплейсах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

36 компаний Тюменской области разместили свою продукцию на популярных маркетплейсах: eBay, Alibaba, Amazon, All.biz, GRT, IndustryStock, Fordaq. Покупателям доступны 5 тысяч тюменских товаров.

Об этом директор департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков сообщил в своем Instagram.

"На международных электронных площадках можно купить автоматизированные системы от компании "Тюмень прибор", пиломатериалы от ЛПК Тобол, изделия Тобольской косторезной фабрики, тюменские аэрозоли и многое другое", - уточнил он.

Машуков отметил большие плюсы онлайн-торговли для экспортеров - это дает доступ к мировому рынку для любого товара. Подходит для новичков и опытных предпринимателей.

"Услугу по размещению компаний на международных электронных торговых площадках безвозмездно оказывает Центр поддержки экспорта Тюменской области", - добавил он.

Подать заявку можно здесь.

Анжела Лебедева