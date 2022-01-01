Памятник основателю Тобольска установят в подгорной части города

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Место для установки скульптурной композиции, посвященной основателю города Даниле Чулкову, выбрали в Тобольске, сообщает городская дума.

В течение месяца тоболяки голосовали за два предложенных варианта установки памятника - в Нижнем посаде на берегу реки Курдюмка ("Данила Чулков и Ладья") либо на берегу реки Курдюмка - скульптурную композицию "Ладья", а памятник Даниле Чулкову - возле гостиницы "Сибирь". Голоса разделились примерно поровну: 1 тыс. 471 - за первый вариант и 1 тыс. 420 - за второй.

В ходе рабочей встречи Общественной палаты был предложен третий вариант установки скульптурной композиции - в Нижнем посаде на набережной р. Курдюмка на участке, граничащем с пересечением ул. Кирова, Розы Люксембург и Алябьева. По некоторым преданиям в этом месте впервые причалила к берегу ладья основателя города.

Глава города Максим Афанасьев сделал акцент на туристической привлекательности места для размещения скульптурной композиции. Улица Алябьева - одна из главных артерий, ведущих путешествующих автомобилистов в центр города, поэтому логично для них увидеть на въезде в верхний посад памятник основателю городу. Он может стать отправной точкой туристического маршрута по Тобольску.

Предложение единогласно приняли члены Общественной палаты. Рекомендательное письмо направлено в адрес городской администрации. На следующем этапе пройдет отбор лучшего эскизного проекта скульптурной композиции.