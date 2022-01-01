Тюменец отнял у школьника сотовый телефон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на ул. Даудельной у ученика одной из тюменских школ неизвестный похитил сотовый телефон. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж, угон и организацию притона 25-летний человек.

Несколько месяцев назад его уволили с работы. Испытывая потребность в деньгах, злоумышленник решился на преступление. Похищенный гаджет он сдал в комиссионный магазин за 4,5 тыс. рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.