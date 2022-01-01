  • 18 января 202218.01.2022вторник
  • USD76,0404
    EUR86,8609
  • В Тюмени -7..-9 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец отнял у школьника сотовый телефон

Происшествия, 17:44 18 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение о том, что на ул. Даудельной у ученика одной из тюменских школ неизвестный похитил сотовый телефон. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за грабеж, угон и организацию притона 25-летний человек.

Несколько месяцев назад его уволили с работы. Испытывая потребность в деньгах, злоумышленник решился на преступление. Похищенный гаджет он сдал в комиссионный магазин за 4,5 тыс. рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грабеж

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:44 18.01.2022Тюменец отнял у школьника сотовый телефон
17:12 18.01.2022В Тюмени остановили водителя Mercedes с "разрешением на тонировку"
16:26 18.01.2022Пьяный тоболяк зарезал свою знакомую
13:17 18.01.2022Водитель легковушки сбил пожилого мужчину и мальчика в Тобольске