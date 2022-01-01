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Новый поток обучения в Школе программирования Тюменской области стартует 24 января

Общество, 08:51 20 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обучение в новых потоках в Школе программирования Тюменской области начнутся с 24 января. Тюменцам предлагают освоить фронтенд-разработку на JavaScript, программирование на языке С# для платформы NET Core, Python-программирование, основы автоматизации бизнеса и no/low-сode программирования на платформе Битрикс24.Облако, разработка Web-сайтов, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Основной формат проведения занятий — онлайн, также предусмотрены очные встречи со студентами для разбора сложных задач.

Зарегистрироваться на курс и заполнить анкету можно по ссылке. Для зачисления на некоторые курсы необходимо пройти входное тестирование.

Школа программирования Тюменской области создана для решения кадровых задач в цифровой сфере. Ведется ускоренная подготовка сотрудников и кандидатов под конкретные задачи и проекты работодателей, молодые специалисты могут приобрести новые компетенции для смены направления работы или начала карьеры в сфере IТ. Подготовка ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", исполнителем которого выступает департамент информатизации.

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# IT-технологии , программирование

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08:51 20.01.2022Новый поток обучения в Школе программирования Тюменской области стартует 24 января