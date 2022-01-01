В Тобольске выявят сильнейших в шести номинациях регионального этапа чемпионата WorldSkills

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольск готовится принять участников IX регионального чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет с 24 по 28 февраля, сообщает городская администрация.

Выявлять лучших будут среди обучающихся образовательных организаций Тобольска и Тобольского района в основной группе (возраст 17-22 года), среди юниоров (14-16 лет). В категории "Навыки мудрых" свое мастерство продемонстрируют профессионалы от 50 лет и старше.

Всего в этом году чемпионат будет проводиться в регионе по более чем 40 компетенциям, шесть из которых организуют на базе Тобольского многопрофильного техникума. В Тобольске молодые профессионалы будут состязаться по компетенциям: "Сантехника и отопление", "Звукорежиссура", "Косторезное дело", "Метрология КИП", "Электромонтаж" и "Цифровой электропривод".